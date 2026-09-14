Bulgaristan’ın Pravets şehrinde Pravets Golf Club sahasında 9-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve 25 ülkeden 87 sporcunun katıldığı Amatör Golf Şampiyonasında KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile katılım gösteren ekibimizde ülkemizi gururlandıran bir sonuç alındı ve Gold Plate kategorisinde Cahit Yetkili şampiyon oldu. Yetkili’ye kupası Bulgaristan Golf Federasyonu Genel Sekreteri Seth Underwood tarafından kendisine takdim edildi.

Son gün, turnuvaya Romen milli golfcünün 6 puan gerisinde başlayan Cahit Yetkili, mükemmel bir oyun sonrasında günü 1 Puan önde tamamlayarak şampiyonluk kupasına ulaştı.

2013 yılında ayni kupayı kazandıktan sonra golfe uzun süre ara veren sporcumuz geçtiğimiz yıl golfe tekrar başladıktan sonra yeni dönem KKTC Golf Federasyonu’nda Genel Sekreterlik görevi de üstlenip katıldığı ilk uluslararası turnuvayı kazanarak Bulgaristan’daki kupaya adını ikinci kez yazdırdı.

Federasyon Başkanı Soner Yekili ve Federasyon Kaptanı Feridun Kılıç’ın öncülüğündeki takım Championship kategorisi dışında, Gold Plate, Silver Plate ve Senior kategorilerinde de katılım gerçekleştirdi ve turnuva ülkemiz için uluslararası tecrübe açısından önemli bir deneyim oldu.