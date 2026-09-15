KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından, Dr Küçük Cimnastik Salonunda organize edilen Gelişim Semineri başarıyla tamamlandı.

Cimnastik antrenörlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gelişim seminerinde, Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin, eğitimleri verdi. Bilgi ve tecrübelerini KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörlerine aktaran Yılmaz Göktekin, antrenörlerin gelişimine büyük katkı koydu.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda “Yılmaz Göktekin Hocamıza ve her zaman yanımızda olan Türkiye Cimnastik Federasyonumuza gönülden teşekkür ederiz.

Öğrenmeye, gelişmeye ve çocuklarımız için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var.” ifadeleri kullanıldı.