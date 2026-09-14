Skeet Türkiye Şampiyonası, 11-13 Eylül tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Cemre Bumin, başarılı atışlarıyla dikkat çekerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Elemelerde 25/25/24/23/24 serileriyle toplam 125 atışta 121 isabet elde eden Bumin, bu başarılı performansıyla finale kalmayı başardı.

Finalde de etkileyici bir performans sergileyen Cemre Bumin, 36/35 skoruna ulaşarak final rekorunu egale etti ve organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Bumin, başarısında kendisine destek olan isimlere teşekkür etti. Özellikle abisi Cemal Bumin başta olmak üzere yanında olan Aykan Kızıl, Bora, Metin Malyalı, kulüp başkanı Türker Yiğitcan ve federasyon başkanı Murat Ankut’a teşekkürlerini iletti.

Cemre Bumin, elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve rekor eşitliğiyle gelecek yarışlar öncesinde de iddiasını ortaya koydu.

Konya’dan altın madalya ve rekor eşitliğiyle dönen Cemre Bumin, gözünü yeni başarılara çevirdi.