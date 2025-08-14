Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde bonservisli transfer ve serbest transfer bugün saat 17.00'de sona erecek. Buna göre takımlar bonservisli olarak transfer edecekleri futbolcuların evraklarını bugün ilgili saate kadar teslim etmekle yükümlü olacak. Ayrıca Süper Lig ve 1.Lig'den serbest transfer işlemi ile transfer olacak futbolcular için ve BTM Liglerinden serbest transfer ile Süper Lig ve 1.Lig'e transfer olacak futbolcuların işlemleri için de bugün son gün. Serbest transfer için lisans işlem formu, serbest transfer formu ve serbest transfer ücretinin yarın yatırılması gerekiyor.

Öte yandan BTM 2.Lig'de final oynayacak olan 8 takımda forma giyen futbolcuların bonservisli transfer ve serbest transfer işlemlerinin 18.08.2025 tarihinde yapılacağı duyurulurken, bu futbolcularla ilgili evrakların tesliminin 15.08.2025 tarihinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.