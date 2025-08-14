Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 37 yıldır oynanan KTSYD Kupası’nı bu yıl oynatmama kararı ve müsabaka akreditasyonlarını alması ile ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KTFF’nin akreditasyon ve KTSYD Kupası kararlarını eleştirerek, “Basın özgürlüğüne ve sporun önüne set çekilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

KTSYD’den yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunun bilgisine,

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasında bir süreden beridir devam eden gerginlik ile ilgili son gelişmeleri kamuoyunu bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak hâsıl olmuştur.

Hatırlanacağı üzere KTFF tarafından 25 Haziran 2025 tarihinde yapılan açıklamada, toplanan KTFF Yönetim Kurulu’nun her yıl oynanan KTSYD Kupası’nın bu yıl oynanmaması kararı aldığı açıklanmış, kulüplere de bu yönde bildirim yapılmıştı.

Bu kararın akabinde KTSYD Yönetim Kurulu da ivedilikle toplanmış ve bu kararın gerekçeleriyle birlikte açıklanmasını talep etmiş, bu açıklama gelinceye kadar da KTFF ile ilişkilerin askıya alınacağını açıklamıştı.

Aynı tarihin akşamında KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu, katıldığı televizyon programında KTFF Başkanı olarak, KTSYD’nin her yıl düzenlemiş olduğu KTSYD Sporun Oscarları Ödül Töreni’ne davet almadığını gerekçe göstererek, KTFF Yönetim Kurulu’nun kararının gerekçesini açıklamıştır.

Kararın gerekçelerinin kamuoyu önünde açıklanmasıyla tarafımıza ulaştığı andan itibaren, yaşanan süreci değerlendiren KTSYD Yönetim Kurulumuz, 30 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada KTFF ile aradaki buzları eritmek ve sporun önünü açmak adına diyalog çağrısında bulunmuştur.

Süreç içerisinde KTSYD Yönetim Kurulu içerisinden bazı arkadaşların aracılık etme ve sorunlarla yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak amacıyla yüz yüze görüşme girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

KTFF ile diyalog kurma girişimlerimiz devam ederken, toplanan KTFF Yönetim Kurulu, her yıl KTSYD tarafından değerlendirilen futbol müsabakalarına giriş akreditasyonlarının, KTFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceğini açıklamıştır.

KTFF ile sonuçsuz kalan diyalog çağrılarının ardından 5 Temmuz 2025 tarihinde tek adayla Olağan Genel Kurul’a giderken, yönetim kurulumuzda görev alan ve yaşanan süreçten tedirginlik duyan 4 arkadaşımızın “yönetim kurulunda devam etmeme” kararlarını, anlayışla karşılayarak “teşekkür ettik” ve yeni oluşturduğumuz yönetim kurulumuzla, Olağan Genel Kurulu’muzu gerçekleştirdik.

KTSYD’nin en yüksek karar mercii olan Genel Kurul’da üyelerimizin takdiriyle oybirliği ile yeniden göreve getirilmiş ve KTFF ile yaşanan süreçte de üyelerimizin derneklerine ve dernek yönetim kurulunun süreci yönetmekte çizdiği diyalog yoluna sahip çıktığını net bir şekilde gözlemledik.

Olağan Genel Kurul’da üyelerimizin önerisiyle, “KTFF ile diyalog masasının kurulması için KTSYD’nin eski başkanlarından oluşan bir komite kurulması ve çalışmalar yapması” önerisi çıkmıştı.

Bu kapsamda Genel Kurul’da Divan Başkanlığı görevini üstlenen KTSYD’nin 3’üncü başkanı Sayın Hasan Hastürer, KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’nu arayıp, randevu talep etmiş. Yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunmuştur.

Bu geçen süre zarfında da “KTFF Basın Tribünü ve Foto Muhabiri Akreditasyonları Talimatnamesi” kapsamında saha içinde ve basın tribününde görev yapacak olan spor yazarlarının akreditasyonlarının belirlenmesi yetkisi tarafımızda olduğundan, 12 Ağustos 2025 tarihinde, üyelerimize bir duyuru yapmış, başvuruların tarafımıza yapılmasını talep etmiştik.

Açıklamamızın ardından bir açıklama yapan KTFF de, KTFF Yönetim Kurulu’nun 4 Temmuz 2025 ve 8 Ağustos 2025 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda KTFF Çalışma Usulleri ve Esasları Tüzüğü uyarınca yetkisini kullanarak akreditasyonları kendilerinin yapacaklarını, KTSYD’nin getireceği başvuruları dikkate almayacaklarını açıklamışlardır. Sayın Hastürer’in yaklaşık 1 ay süren girişimleri sonucunda, Sayın Sertoğlu ile önceki gün gerçekleştirilen görüşmede, KTFF Başkanı Sertoğlu’nun geri adım atmayacağı ve futbol müsabakalarına giriş akreditasyonlarının KTFF tarafından yapılacağı ve KTSYD Kupası’nın bu yıl oynanmayacağı tarafımıza bildirilmiş ve bu görüşmeler sonlandırılmıştır.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 13 Ağustos 2025 tarihinde Necati Özsoy başkanlığında toplanan KTSYD Yönetim Kurulu, spor yazarlarının haklarına halel getirecek her eylem ve hareketin karşısında hukuki yollar da dahil her türlü mücadeleyi verme kararını almıştır.

Bilinmelidir ki, KTFF Başkanı Sayın Sertoğlu’nun her fırsatta bahaneler üreterek KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyelerine karşı şahsi tepkisini, KTSYD-KTFF ilişkilerini zedeleyen bir boyuta taşıması kabul edilemezdir.

Sayın Sertoğlu’nun akreditasyonlarla ilgili talimatnameyi, yönetim kurulu kararıyla değiştirmesi ve yetkiyi kendi bünyesine alması, beraberinde “Kendi istediği kişileri futbol müsabakalarına alıp, istemediği, demokratik hakkını kullanarak kendini eleştiren spor yazarlarını akredite etmeme” düşüncesini de getirmektedir. Sayın Sertoğlu’nun iki dudağı arasındaki bu karar mekanizması, haber alma ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmaktadır.

Bu karar karşısında da tüm paydaşlarımızla birlikte duracağımızı da bir kez daha vurgulamak isteriz.

Yine Sayın Sertoğlu’nun, spor kulüplerine mesaj göndererek, “KTSYD Kupası’nda oynamayacaksınız. Aksi halde ceza alırsınız” telkini de, bulunduğu makamın ülke sporuna hizmet etmek, ülke sporcusuna spor yaptırmak ve sporumuzun önünü açmak anlayışının uzağında, yasakçı bir zihniyetin ürünüdür.

“Ben ne istersem o olur” zihniyetiyle yönetilmeye çalışılan ülkemiz futbolunun, getirildiği son nokta budur. 37 yıldan beridir düzenlenen KTSYD Kupası, ülke futboluna büyük bir değer katmış, yeni sezon öncesinde motivasyon ve heyecan sağlamıştır. Ne yazık ki bu büyük organizasyon, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun ülkemiz sporuna zarar vermeye başlayan şahsi hırslarına ve tepkilerine kurban olmuştur.

Bu noktada KTSYD Yönetim Kurulu olarak, diyalog çağrılarımızı baki tutarak KTFF Yönetim Kurulu’nun almış olduğu ve ülkemiz futboluna zarar veren ve önünü tıkayan kararlarını kınıyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, basın özgürlüğü onurumuzdur. Gazetecinin görevi de haberi takip edip, kamuoyuna ulaştırmaktır. Haber alma özgürlüğünün kısıtlanması, bireylerin veya toplumun bilgiye erişimini, haberleri öğrenmesini ve yaymasını engelleyen her türlü uygulamadır.

Mesleğimizin önünde duran bu zihniyetin karşısında her türlü mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir baskı ve tehdit altında yılmadan onurlu mesleğimizi daha iyi koşullara taşımak için mücadelemize devam ederken, mesleğimize karşı gerçekleştirilen her türlü saldırılara karşı duracağımızı da vurgulamak isteriz.”