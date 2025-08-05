Basında Güney Kıbrıs'taki “Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’”nin dün iki kez ayrı olaylar için alarma geçtiği ve “Nearhos” planını devreye koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ismi dün öğleden sonraya kadar açıklanmayan 90 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un Larnaka’ya bağlı Finikudes sahilinde kaybolduğunu, daha sonra can kurtaranlar tarafından denizden baygın olarak çıkarılan kişinin hastanede hayatını kaybettiğini yazdı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Diğer yandan Greko Burnu’ndaki deniz mağaraları bölgesinde kayalıklardan düşen 16 yaşındaki turist kurtarıldı.

Alithia gazetesi kayalardan düşerek yaralanan 16 yaşındaki turistin “Mağusa bölgesi” hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Habere göre Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi düşme olayının ardından, deniz mağaralarına yaklaşma veya buradan dalış yapmanın, zemindeki aşınma nedeniyle kesinlikle yasak olduğunu yineledi.