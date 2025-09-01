Kuzey Kıbrıs Milli Takımı, İsviçre’nin Chiasso kentinde düzenlenecek Avrupa Bocce Şampiyonası için yola çıktı. Turnuvada toplam 16 ülke mücadele edecek.

Milli takım, organizasyonda “North Cyprus” adı altında yarışacak ve sporcular, bu fırsatı sağlayan Spor Dairesi yetkilileri ve Mutlu Türkmen’e teşekkürlerini iletti. Takımın moralleri yüksek ve sahaya ulaşmalarıyla birlikte hazırlıklar başladı.

Ayrıca takım, karşılaştıkları zorluklara rağmen yanlarında olan sponsorlar Uygar Dereli (Dereli Construction) ve İsmet Yalınç (Yalınç Oto)’ya özel teşekkürlerini sundu. Hem maddi hem manevi destekleri, sporcular için büyük motivasyon kaynağı oldu.