KKTC Cimnastik Federasyonu tarihinde bir ilke daha imza atarak, konaklamalı ve iki gün sürecek kapsamlı bir antrenör semineri düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonundan, Yakın Doğu Ailesi’nin katkılarıyla düzenlenecek antrenör semineriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak antrenörlerimizin gelişimine yönelik konaklamalı ve iki gün sürecek kapsamlı bir seminer düzenliyoruz.

10 – 11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan antrenör seminerimize yaklaşık 200 antrenör katılacak. 10.000 çocuğa ulaşma hedefimiz doğrultusunda düzenlenecek bu seminer, değerli hocamız Osman Emiroğlu’nun koordinatörlüğünde yürütülecek.

Seminerde, 10.000 çocuğa ulaşma hedefimiz doğrultusunda neleri daha iyi yapabileceğimizi, nasıl daha etkili çalışabileceğimizi ve yeni gelişim fırsatlarını hep birlikte ele alacağız.

Bizlere kapılarını açarak her türlü desteği veren Yakın Doğu Ailesi’ne gönülden teşekkür ederiz.”