Ülkemizin başarılı triatlet ve koşucularından Kemal Elektrikçi, "Çift Demiradam" yarışmasına katılmak amacıyla Polonya'ya gitti.

Bugün yapılacak yarışa uzun zamandır ciddi bir şekilde hazırlanan Kemal Elektrikçi, bu yarışa katılacak olan ilk Kıbrıslı Türk triatlet olacak. Kemal, yarışla ilgili şunları söyledi:

" Bugüne kadar bu yarışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden veya Güney Kıbrıs ile Türkiye'den kimse katılmadı. İlk kez ben katılmaya hak kazandım. Çift Demiradam Polonya'da genel klasmanda ilk 10 içinde olduğum takdirde ve yaptığım süre 25 saatin altında olması halinde bu derece dünya sıralamasına etki edecek ve Almanya'da dünya şampiyonasına direkt katılma hakkı kazanacam"....