Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in biri Çarşamba diğeri ise Cumartesi günü olmak üzere iki kez BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Antalya’da açıkladığı, Temmuz ayında Kıbrıs sorununda bir girişimin başlatılması ön hazırlıklarının New York’ta gerçekleşen görüşmelerde ele alındığını belirtti.

Gazete, Guterres’in yakın geçmişte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’nin yeni bir girişime hazır olduğu mesajını aldığı iddiasını da hatırlattı.