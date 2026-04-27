Kalkanlı’da 22 Nisan’da eski kız arkadaşı 43 yaşındaki isminin baş harfleri Ş.C.’nin evine izinsiz olarak giren 45 yaşındaki Yakup Söylemez, Ş.C.’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti, sağ gözünü çevreleyen kemiği kırdı. Söylemez ayrıca, kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Ş.C.’yi sol karın kısmından yaraladı. Olay sonucu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Ş.C. yapılan tedavi sonrasında hastaneden taburcu oldu.

Zanlı Söylemez’in Eylül 2024 yılında eski kız arkadaşını bahçe küreğiyle darp etmiş, annesini kurtarmaya çalışan kızının başına defalarca yumruk atarak ölümle tehdit etmekten tutuklanarak yargılanmasının ardından sınır dışı edilmişti.

Kalkanlı’da meydana gelen “Zorla insan kaçırma, Yaralama, Vahim Zarar, Kanunsuz Yollardan KKTC’ye Giriş Yapmak, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Yakup Söylemez dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Oruç olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Kalkanlı’da sakin eski kız arkadaşı müşteki isminin baş harfleri Ş.C adlı kadının ikametgahına kapısından içeriye izinsiz girip mülküne tecavüz eden zanlı Yakup Söylemez'in, ikametgahın salon bölümünde bulunan müştekinin yüzüne gayri yumruk atıp ciddi bir şekilde darp edip sağ gözünü çevreleyen kemiğin kırılmasına sebep olduktan sonra elindeki bıçak ile sol karın boşluğuna 1 cm.'lik kesi atmak suretiyle yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis zanlının müştekiyi, kendisi ile Türkiye' ye gitmesine ikna etmek için zorla ikametgahından dışarı çıkarıp ellerini ve ağzını bağlamak suretiyle zorla insan kaçırma suçunu işlediğini söyledi.

Polis müştekinin bir şekil zanlıdan kurtulması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne giderek müşahede altına alındığını ve ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini aktardı.

Polis, zanlının olay yerinden kaçtığını ve yapılan aramlar sonucunda 25 Nisan 2025 tarihinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Mevlevi’de bahçeler içerisinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorguda henüz hangi limandan hangi tarihte nasıl KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığının tespit edilemediğini belirterek, zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi