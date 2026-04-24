Tarım Dairesi'nin gıda denetimlerinde, elma, armut ve kivide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17-22 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin pestisit analizleri yapıldı. 34 ithal üründen 30'u, 14 yerli ürünün tamamı temiz çıktı.

İthal ürünlerden SVS Tic. Ltd’e ait elmada (Golden) ve armutta (Deveci), Halil Kasap Paz. Ltd’e ait kivide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler menşeine iade edilecek.

Öte yandan Mehtap Uzunkaya’ya ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.