BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a gelişiyle birlikte Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar ve yorum haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Konstatinos Letimbiotis’in, Washington’daki temasları çerçevesinde yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaya yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu "Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) konferansında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rum tarafının, sadece basit bir genişletilmiş konferans istemediğini, konferansın müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir basamak olmasını istediklerini kaydetti.

Letimbiotis, Kıbrıs Türk tarafının da benzer bir siyasi iradeye sahip olması durumunda bunun mümkün olacağını da söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açmasını arzu ettiğini belirten Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle, geçtiğimiz mart ayında “yeni inisiyatifi” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunduğunu kaydetti.

Letimbiotis, aradaki zamanın ise çeşitli düzeylerdeki temaslarla değerlendirildiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın muhtemelen Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk haftası toplanacağını söyleyen Letimbiotis, Türkiye-AB ilişkilerine de değindi.

Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin AB üyelik sürecinde engel olmadığını, diğer AB üyesi ülkelerden ayrı bir yaklaşıma da sahip olmadıklarını savundu. Letimbiotis “Kıbrıs Avrupa, Avrupa da Kıbrıs'tır ” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın uluslararası faaliyetlerini genişletmesine karşın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, zirvedeki önceliğinin, ilk günden itibaren Kıbrıs sorunu olduğunu belirten Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Avrupa Birliğinin yeniden yakınlaşmasının, Kıbrıs sorununda ilerlemeyle ilişkilendirdiğini savundu.

Türkiye’ye yönelik mesajın, Avrupa Birliği ile yeniden yakınlaşma konusunda “yolun açık” olduğu şeklinde olduğunu söyleyen Letimbiotis, ancak ilk önce Kıbrıs sorununda adımlar atılması gerektiğini ileri sürdü.

Letimbiotis Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin en yüksek noktada olduğunu da ifade etti.

-DİKO’dan Hristodulidis’e destek

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde DİKO’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabalarına destek belirttiğini yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos açıklamasında, olası bir genişletilmiş konferansın, Güven Yaratıcı Önlemler için değil, Kıbrıs sorununun özüyle ilgili olması durumunda yararlı olacağını ifade etti.

Çözüm zemininin iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu yineleyen Papadopulos, egemen eşitlik veya iki devlete dayalı çözümün “kabul edilemez” olduğunu savundu.

-"Ankara AB'den almak istediklerini Kıbrıs sorunu üzerinden kazanmaya çalışıyor" iddiası...

Fileleftheros gazetesi “Türk Tarafı AB’den Sadece Hediye İstiyor” başlıklı bir başka haberinde Ankara’nın, Avrupa Birliğinden almak istediklerini Kıbrıs sorunu üzerinden kazanmaya çalıştığını iddia etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Türk tarafının Kıbrıs sorununda hamle yapabilmesi için Avrupa Birliği'nin de hamle yapması gerektiği görüşünde olduğunu yazan gazete, “SAFE programına katılım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği Anlaşması” konularının Ankara'nın gündeminde olan AB ile ilgili konular olduğunu kaydetti.

Gazete Türkiye’nin; Avrupa Birliğinin harekete geçmesi durumunda kendisinin de adım atabileceği konusunda muhataplarını ikna etmeye çalıştığını da iddia etti.