Tecavüz suçlamasıyla yargılandığı için görevden uzaklaştırılan ve 100 bin euroluk kefaletle serbest bırakılan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, görevine dönmek için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

Alithia gazetesi, Fedonos aleyhindeki davanın 11 Şubat’ta karara bağlandığını ve Fedonos’un, görevine dönebilmek için kararı istinaf mahkemesine taşıdığını, ancak istinaf mahkemesinin talebi reddettiğini yazdı.

Haberde, yasa gereği 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren herhangi bir suçtan yargılanan belediye başkanlarının göreve dönmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.