Europol tarafından yürütülen organ ticaretine ilişkin araştırma kapsamında, böbrek nakli yapılan bir kişinin Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet sahibi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, araştırma sonucunda böbrek nakli yapılan söz konusu kişinin organın kaynağı ve donörün kimliği konusunda bilgi sahibi olmadığı belirlendi.

Gazete, alıcının Güney Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu ve nakledilen böbreğin organ ticaretinin parçası olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip olmadığının da tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Rum Polisi İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Bürosu Sorumlusu Eleni Mihail, konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta bu tür suçların işlenmediğini öne sürdü.

Mihail, söz konusu operasyonların genellikle Türkiye ve Kenya’da gerçekleştirildiğini iddia ederek, benzer vakalarla birçok kez karşılaştıklarını ve yürütülen araştırmalara destek verdiklerini ifade etti.