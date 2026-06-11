Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk beş ayında toplam 72 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberlerine göre, Rum Polisi Narkotik Şube Müdürü Hristos Andreu, bu yıl tespit edilen uyuşturucu miktarında artış yaşandığını belirterek, özellikle hintkeneviri ve kokain dolaşımında yükseliş gözlemlendiğini söyledi.

Andreu, geçen yılın tamamında toplam 52 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini anımsatarak, bu yılın yalnızca ilk beş ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarının 72 kiloya ulaştığını ifade etti.

Haberde ayrıca, uyuşturucu piyasasında yeni bir tür olarak görülen “captagon” adlı uyarıcı maddenin kullanımında da artış kaydedildiği belirtildi. Bu yılın başından düne kadar geçen sürede yaklaşık bin adet "captagon" hapının ele geçirildiği aktarıldı.