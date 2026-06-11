Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yiannis Antoniou, Kıbrıs sorunun çözümü için Türk askerinin Ada’dan çekilmesini istediklerini' belirtti, yerine NATO önerisi getirdi.

Rum Sözcü, ''Türk askeri Ada'dan çekildikten sonra varılacak bir çözümünün denetlenmesi veya güvenlik için NATO'nun Kıbrıs'ta görev alabileceğini'' söyledi, ''Bunun için NATO'yu tartışırız'' dedi.

Kıbrıs sorununda kendileri için en önemli konunun güvenlik konusu olduğunu belirten Antoniou şöyle devam etti:

“Türk tarafı işgal ordusunun çekilmesi konusunda istekli olursa, o zaman olaylara iyimser bakabileceğiz. Garantörlük sistemi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığı, Kıbrıs Sorunu’nun en kritik noktalarından biri olmaya devam ediyor”