Geçitkale-Tatlısu ana yolunda bisikletiyle çelik bariyere çarpan 48 yaşındaki Bulut İbrahimoğulları ağır yaralandı.

Kaza dün saat 08.00 sıralarında yolun 7 ile 8’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Geçitkale’den Tatlısu yönüne giden İbrahimoğulları, virajda bisikletin kontrolünü kaybederek yoldan çıkıp bariyere çarptı. İbrahimoğulları’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

YILLARDIR ONARILMAYAN KORKULUKLAR YİNE GÜNDEMDE

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktadaki kırık ve hasarlı oto korkulukların uzun süredir onarılmadığı yönündeki iddialar, kazanın ardından yeniden gündeme geldi.

Özellikle bisikletlilerin kullandığı güzergâhta güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğu belirtilen hasarlı korkulukların neden bugüne kadar onarılmadığı sorusu, kazanın ardından bir kez daha gündeme taşındı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 51 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ağır yaralanması, yol güvenliği ve uzun süredir müdahale edilmeyen hasarlı korkulukların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.