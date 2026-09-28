Ülke genelinde önceki akşam başlayıp sabahın ilk saatlerine kadar süren geniş kapsamlı asayiş denetiminde, ikamet izni bulunmayan 14 kişi tutuklanırken, yasak yasak olmasına rağmen kumarhanede bulunduğu tespit edilen 107 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ile Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis ofisleri ve halkın yoğun olduğu alanları kontrol etti.

İKAMET İZİNSİZ 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Denetimler kapsamında ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 3 ve Güzelyurt’ta 3 kişi olmak üzere toplam 14 kişi tutuklandı.

Öte yandan yasak olmasına rağmen kumarhanede bulunduğu tespit edilen Lefkoşa’da 26, Gazimağusa’da 24, Girne’de 41 ve İskele’de 16 olmak üzere toplam 107 kişiye para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.