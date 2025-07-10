Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin alt kısmında bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda her sabah yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, bu konuda yetkilileri göreve çağırdılar.

Vatandaşlarımız, sabah saatlerinde bölgedeki iş yerlerine gitmek isteyen bazı yayaların orta refüjdeki ağaçların arasından bir anda yola fırlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştıklarını, bunun da araç sürücüleri için büyük bir tehlike yarattığını söylediler. “O kadar hızlı akan bir trafiğin ortasında, bir de birdenbire refüjden fırlayan yayalarla uğraşıyoruz. Fren mi yapalım, direksiyonu mu kırıp başka kazalara mı sebep olalım bilemiyoruz” diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdiler.

Özellikle sabah saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan kişilerin yaya geçidini kullanmak yerine kısa yolu tercih ederek bu tür riskli hareketlerde bulunduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Belli ki bu bölgede ciddi bir yaya geçiş sorunu var. Ama bu çözülmeden önce illa biri mi ölmeli?” diyerek yetkililerin bu duruma göz yummasına anlam veremediklerini söylediler.

Vatandaşlarımız, refüjün içinden geçişi engelleyecek fiziki önlemler alınması, yaya alt veya üst geçidi yapılması gibi tedbirlerin bir an önce düşünülmesi gerektiğini belirterek, “Yollarda sadece araçlar değil, insanlar da var. Herkesin canı kıymetli ama bazı önlemler için illa bir facia mı yaşanmalı?” diyerek sitemlerini dile getirdiler.