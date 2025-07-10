KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Mart 2024-Mart 2025 arasında devletten maaş ve ücret alan listesine bin 354 (1,354) kişi daha eklendi. Mart ayı sonu itibarıyla kamudan ödenenler listesi 45 bin 889’a yükseldi. Resmi veriler, maaş listesinde “geçici işçi patlaması” yaşandığını gösteriyor. Geçici işçi sayısı bir yılda yüzde 12 oranında arttı.

Maaş alanlar içinde ilk sırada memurlar (Siyasiler, öğretmenler ve dış temsilciliklerde çalışanlar dahil) yer alıyor. Toplam memur sayısı 16 bin 310 seviyesine yükseldi.

Kadrolu memurlar içinde, “52 siyasi”; 5 bin 162 kadrolu memur; 4 bin 540 öğretmen; 73 dış temsilcilik elemanı; 242 engelli istihdamı kapsamına çalışan; 3 bin 522 diğer kadrolu memurlar (polis, asker vs.) gösterildi.

Geçici memurlar listesi ise şöyle: Sözleşmeli memur 390; geçici memur 841; diğer geçici memur 1,137; özelleştirme (KTHY/ETİ) kapsamından gelenler 351.

Kadrolu ve geçici memur toplamı son bir yılda yasal veya gayri yasal yeni istihdamlarla 395 kişi arttı. Ancak, emekli olanlar veya kadrolu yapılan 69 kişinin çıkarılması sonrasında net artış 326 kişi oldu.

HER 5 İŞÇİNİN 3’Ü GEÇİCİ

Kamuda çalıştırılan “geçici işçilerde” son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Maaş listesinde işçi statüsü altında 2 bin 998 kişi gösterilirken, bunların 1,802’sinin (bin 802) “geçici işçi” olması, kamuya istihdamdaki yeni anomali olarak ortaya çıktı.

“Partizanlık” suçlamalarına konu olan geçici işçilerin sayısının bir yılda yüzde 12 (189 kişi) arttığı da not edildi.

Mart 2024-Mart 2025 arasındaki sürede kadrolu işçi sayısı 4 kişi azalışla 449’a, engelli işçi sayısı 1 kişi azalışla 17’ye inerken, “diğer işçiler” 46 kişi artışla 730’a çıktı.

Açıklanan verilere göre, son bir yılda emeklilerin sayısı yüzde 1.8 artışla 15 bin 901’e; destek verilenlerin sayısı da yüzde 2.3 artışla 10 bin 680’e yükseldi.