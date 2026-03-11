Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir hayvancı vatandaşımız ülkemizde bazı sebzelerin fiyatlarının adeta uçtuğunu dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla isyanını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde markette alış-veriş yaptıktan sonra eve geldiği zaman fotoğraftaki domatesin kilo fiyatına bakarak oldukça sinirlendiğini ifade eden hayvancı vatandaşımız “Aldığım domatesin kilosu 155 TL’ydi ve 8 adet domates toplam 201 TL tuttu. Yani her bir domates 25 TL yapmaktaydı.” dedi.

Kendisinin büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını belirten vatandaşımız şu anda 1 litre sütün SÜTEK tarafından 24,65 TL’den kendilerinden alındığını söyleyerek “Gördüğünüz gibi bir 1 litre süt vererek 1 adet domates alamıyoruz. Bu nasıl bir dünya, bu nasıl bir enflasyon?” diyerek isyan etti.

Devletin süt piyasasını kontrol ettiği gibi sebze ve meyve piyasasını da kontrol etmesi gerektiğini sözlerine ekleyen hayvancı vatandaşımız yetkilileri göreve davet etti.