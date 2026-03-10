Sn. Tufan Erhürman, Türkiye’den ülkemize gelerek konuşlanan F16 uçaklarıyla ilgili olarak acaba Rum Yönetimi başkanı Hristodulidis’ten size bir telefon geldi mi? Yoksa bunu bekliyor muydu?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak asgari ücretle çalışan özel sektör çalışanlarına yapılmaya başlanan destek ödemelerinde bugüne kadar kaç çalışan yararlandı? Asgari ücretli çalışanlar ikinci taksit ödemenin ay ortasına kadar ödenip ödenmeyeceğini de sorguluyorlar…

Sn. Erhan Arıklı, sabit radarların çalışmakta olduğunu ve birçok ceza yazdığını söylediniz. İnşallah çalışmaya devam eder ve biraz çaydırıcılıkları oluyr diyoruz…

Sn. Hakan Dinçyürek, devlette yapılması planlanan tasarruf tedbirleri umarız sağlık alanını kapsamıyordur. Zira sağlık alanındaki eksiklikler insan hayatını olumsuz etkileyen eksikliklerdir…

Sn. Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek için Telekomünikasyon Dairesi için devreye konulan senaryonun benzerinin devreye konulmasından yana endişeleriniz olduğunu söylediniz. Bizce esas endişe artan petrol fiyatları sonrasında devletin tedarik sorunu yaşayıp yaşamaması olacağı olmalı…

Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihangir yeniden liderlik koltuğunu devraldı. Acaba bundan sonraki süreçte öncelik lig şampiyonluğu mu yoksa kupa da yolunuza devam etmek istiyor musunuz?