Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini çevreci vatandaşlarımız, bazı işlerin yapılırken, bilir kişilere sorulup yapılması gerektiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla isyanlarını paylaştılar.

Fotoğrafta görülen sözde budanmış ağaçların Lefkoşa Türk Belediyesi binasının yanındaki park yerinde bulunan ağaçlar olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bu ağaçları kim budadıysa sanki de katliam yapmış gibi iş çıkardı” diyerek sitem ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız, bu ağaçları yıl 12 ay yeşil kalan ve budama istemeyen ağaçlar olduğuna dikkat çekerek “Bu ağaçları kim budadıysa hayatında ağaç budamamış herhalde. Zira ağaçlar adeta oyuldu ve güzellikleri gitti. Ancak esas konu bu ağaçların kime ne zararı vardı veya neye engel oluyordu. Burada ne bir elektrik direği ne de aydınlatma lambası vardı” diye konuştular.

Bu budamayı yapanların belediye personeli mi yoksa başkaları mı yaptığını sorgulayan vatandaşlarımız bu ağaçları böyle gördükçe kahrolduklarını sözlerine eklediler.