AYIPLAR OLSUN size. Benzin zammını duyup istasyonunu kapatan herkese AYIPLAR OLSUN. Her gün sizden yakıt alan müşterilerinize verdiğiniz değer bu ise YAZIKLAR OLSUN. Ben sizin müşteriniz olsam bir daha sizin istasyonunuza girmem. Paramla değil mi? Param rezil ben vezir.

Peki bunu denetleyen bir merci bir makam yok mu? Yoksa SİZE DE YAZIKLAR olsun.

Demek yarın un zamlanacaksa fırıncılar kapatsın halk EKMEKSİZ kalsın.

Neydi bunun ismi? SERBEST PIYASA EKONOMİSÎ mi?

Yok bunun ismi 40 HARAMİLER olabilir bence.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Savaş başladığında önce sloganlar ortaya çıkar. Gerçekler ise genellikle daha sonra gelir.

Bugün Doğu Akdeniz’den Washington’a kadar dolaşan sloganlara bakınca insan kendini tuhaf bir tarih müzesinin içinde hissediyor. Bir tarafta Yunan sosyal medyasında dolaşan “Kimon geri geldi” sloganları var. Perslere karşı savaşan antik Atinalı komutanın hayaleti sanki tekrar Kıbrıs kıyılarına çıkmış gibi anlatılıyor. Diğer tarafta ise bazı evangelist çevreler ve radikal sağ yorumcular neredeyse açık açık “yeni bir Haçlı Seferi” dili kullanıyor. Bir başka köşede ise akademik jargon devreye giriyor: “medeniyetler savaşı”, “Batı-Doğu çatışması”, “kutsal ittifaklar”…

Bu anlatıların ortak bir özelliği var..

Hepsi bugünün karmaşık siyasi gerçekliğini tarihin basitleştirilmiş mitlerine indirgeme çabası.

Oysa bugünkü ABD-İsrail saldırısını anlamak için ne Kimon’a ne Haçlı Seferlerine ne de Huntington’ın medeniyetler savaşına ihtiyacımız var. Çünkü mesele çok daha dünyevi, çok daha jeopolitik ve çok daha kirli.

Önce bir gerçeği kabul etmek gerekiyor.. İran’daki molla rejimi kendi halkına karşı acımasız bir devlet şiddeti uygulayan bir rejimdir. Son yıllarda sokaklarda öldürülen protestocular, bastırılan kadın hareketi, idam edilen muhalifler bunun açık göstergesi. İran rejimi sadece bölgesel vekil savaşlarıyla değil, içerideki otoriterliğiyle de ciddi bir kriz üretiyor.

Ama bu gerçek, başka bir gerçeği ortadan kaldırmaz:

Büyük güçlerin rejim değiştirme operasyonları tarihsel olarak neredeyse hiçbir zaman özgürlük getirmemiştir.

Irak bunun en trajik örneği.

Afganistan bir diğer örnek.

Libya ise hâlâ parçalanmış bir devlet olarak ortada duruyor.

(Mete Hatay)

Trafikte cezanın amacı caydırıcılıktır.

Bunun için de cezanın zamanında tebliğ edilmesi gerekir.

Ceza gelir, ders alırsınız, davranışınızı değiştirirsiniz.

Aynı hatayı tekrar etmezsiniz.

Bu nedenle aylarca biriktirilmiş cezaların bir gün topluca tebliğ edilmesi elbette kabul edilemez.

Böyle bir durumda çok sayıda sürücü bir anda hem ehliyetsiz kalır hem de ciddi bir mali yükün altında ezilir.

Yurttaşı bu anlamda korumak doğrudur.

Ama bu, yönetimin sorumsuzluğunu, iş bilmezliğini ve beceriksizliğini ortadan kaldırmaz.

Henüz mart ayındayız, geçmiş cezaların, birikmiş suçların affı bir yere kadar anlaşılır da bunu yıl sonuna kadar sarkması sistemin iflasıdır.

(Cenk Mutluyakalı)

Tedarikte , stokta sıkıntı yok diye açıklamalar geldi. E siz bu 6 TLlik zammı neye dayanarak yaptınız? Hangi pisliğnizden dolayı doğan açığı kapadacaksınız?

(Hamit Sakallı)