Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, dün Lefkoşa-Girne Anayolu’nda rastladıkları fotoğraftaki yüklü tır ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Duyarlı sürücü vatandaşlarımız, bize gönderdikleri resimlerde de görüldüğü gibi tıka basa sunta yüklü bu tırın Girne Boğaz yokuşunu çıkarken çok zorlandığını gözlemlediklerini dile getirerek “Bu tır sürücüsü hiç mi acımıyor aracına, bu kadar yük konulur mu? Üstelik yol çok fazla yokuşlu ve inişli. Böyle yük taşımacılığı mı olur?” diye sorguladılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi tırın üzerinde vinç olduğuna dikkat çeken duyarlı sürücülerimiz, suntaların vinçten de yüksekte olduğunu belirttiler.

Bu tırın aşırı yük nedeniyle frenlerinin aşırı ısınma sonucunda patlayabileceğine de vurgu yapan vatandaşlarımız, bu gibi araçların frenlerinin bu yolda patlaması durumunda yaşanabilecek felaketi düşünmek bile istemediklerini sözlerine eklediler.