Sn. Ünal Üstel, dün Kıbrıs Altınbaş Üniversitesi’nin yeni derslikleri için temel atma töreninde yaptığınız konuşmada “KKTC, yalnızca turizm adası değil, bölgesel bir yükseköğretim merkezi” dediniz. Ancak bu alanda sahte diploma konusu oldukça itibar düşürücü bir konu…

Sn. Olgun Amcaoğlu, iki gün önce bir programda yaptığınız açıklamada Akaryakıta 2,5 TL civarında zam olabilir demiştiniz. Ancak önceki gece yapılan zam en düşük 6 TL oldu. Bu ne perhiz bu ne lahana derler…

Sn. Erhan Arıklı, Meclis’te yasallaşmayı bekleyen sabit radar cezalarının bu yıl sonuna kadar affı konusu oldukça düşündürücü. Bugüne kadar olsa anlaşılır ancak yıl sonuna kadar neden sabit radar cezaları affolunacak anlamak mümkün değil…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkede geçen yıl yaşanan büyük kuraklık nedeniyle arpa sıkıntısı hayvancıları oldukça zorluyor. Ülkeye son gelen 4500 ton arpa yine bitmiş ve TÜK ambarları arpa veremiyor. Bu durum ne kadar daha sürecek?

Sn. Hasan Sertoğlu, uzun bir aradan sonra futbolumuzun dışa açılımı için yaz başında CONİFA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olması nedeniyle Antrenörler Derneği’nin şampiyon takım teknik adamlarını bu turnuvaya götürerek ödüllendirmesini basıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Ali Karavezirler, Kıbrıs Altınbaş Üniversitesi’nin dersliklerinin Minareliköy’e yapımı için dün temel atıldı. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi sınırları içinde bir üniversite dersliklerinin açılması bölge gelişimine önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz…