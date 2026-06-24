Deniz ekosisteminin korunması ve devamlılığının sağlanması adına yaptığı çalışmalarla farkındalık yaratan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirdiği salım etkinliğiyle, tedavisi tamamlanan üç deniz kaplumbağasını daha yuvasına geri gönderdi.

Mahmut Karabetça tarafından bulunan Yıldız isimli yeşil deniz kaplumbağası, Şalvar Kaptan tarafından bulunan Eva isimli yeşil deniz kaplumbağası ve Ece Seçkin isimli Caretta Caretta türü deniz kaplumbağası boğulma nedeni ile Merkez’e getirilerek tedavi altına alınmıştı. Ultrason incelemelerinde Ece Seçkin isimli deniz kaplumbağasının üreme döneminde olduğu ve gelişimini sürdüren çok sayıda yumurta taşıdığı belirlendi. Başarıyla tamamlanan rehabilitasyon sürecinin ardından üç deniz kaplumbağası da sağlıklarına kavuşturularak doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

Ece Seçkin isimli kaplumbağanın bir anne adayı olduğunu belirterek tedavi sürecini anlatan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Bu vaka bizim için yalnızca bir deniz kaplumbağasının tedavi edilmesi anlamına gelmiyor. Ece Seçkin’in Merkez’e ulaşmasıyla birlikte, yalnızca kendisi değil, taşıdığı yumurtalar nedeniyle gelecek nesiller de bizim sorumluluğumuz altındaydı. Tarafımızca hazırlanan özel takip programı kapsamında hem akciğer enfeksiyonunun tedavisi hem de yumurtaların gelişimi eş zamanlı olarak yakından izlendi. Tedavi süreci boyunca düzenli sağlık kontrolleri, ultrason muayeneleri ve davranış gözlemleri gerçekleştirildi” dedi.

Deniz kaplumbağalarının, yaklaşık 20-30 yılda üreme olgunluğuna ulaşabildiğini ve yaşamları boyunca sınırlı sayıda başarılı üreme fırsatı yakalayabildiğini belirten Sargın Kara, üreme dönemindeki her yetişkin dişi bireyin, popülasyonun devamlılığı açısından son derece kritik bir değere sahip olduğunu kaydetti. Bu vakanın önemli bir örnek teşkil ettiğinin de altını çizen Sargın Kara “Zamanında yapılan müdahale ve rehabilitasyon çalışmaları türün geleceğini doğrudan etkileyebiliyor. Tedavi edilen bu bireyin yeniden denize dönebilmesi; yalnızca bir canlının kurtarılması değil, taşıdığı yumurtalar sayesinde gelecekte yüzlerce yavrunun denizle buluşma ihtimalinin korunması anlamına geliyor” dedi.