CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 10 Kasım Pazar gün, Kulüp oyuncularından Chris Moores tarafından organize edilen ve özel ödüllerin dağıtıldığı Big Birthday Bash Golf Turnuvası Şampiyonu 44 Puan ile Keith Goddard oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Rainer Lehmann 39 Puan (back nine score) ile ikinciliği elde ederken, Hasan İlkay yine 39 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti. Bu turnuvaya özel olarak verilen 4.’lük ödülünü de 37 Puan ile Engin Portakalcıoğlu kazandı.

Turnuvanın diğer özel ödüllerinden Longest Drive, John Alexander Murray’a giderken Nearest to the Pin ödülünü de Jean Pierre Mainardi kazandı.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge ve turnuva organizatörü Chris Moores tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 17 Kasım Pazar gün Creditwest Bank Best of Seven Series President Putter turnuvası gerçekleşecek.