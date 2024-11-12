Lefkoşa Darts Birliği 16. yıl turnuvası gerçekleşti.

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği 16. yıl darts turnuvası 24 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada Latif Emiroğluları Şampiyon olurken 2. Derviş Çocuk, 3. Tamer Kaya, 4. Faik Amcaoğlu oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, birlik genel sekreteri Emre Karakulak ve Lefkoşa Darts Birliği eski başkanı Avşin Kanatlı taktim etti. Birlik başkanı Turgut Çalıcı ödüller taktim edildikten sonra turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Derviş Çocuk (110)

En yüksek sayı atan: Mehmet Amcaoğlu (1x180)

En az okta bitiren: Derviş Çocuk (17 Ok)