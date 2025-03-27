Senyör (Eleme / Consolatıon) Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Tek Erkekler kategorisinde oynanan ana tablo ve consolation maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

SENYÖR TEK ERKEKLER - 3.Round

Sercan Erozan - Gültekin Çizgen 6/1 6/1

Abdul Raqeeb Rashıd - Jean Chrıstohe Schrotter 4/6 3/6

Uraz Şentürk - İzzet Kanaga 6/1 6/3

Can Alp Kırcan - Orçun Kasap 6/1 2/6 1/10

Orhan Şevket - Mariano Marino 3/6 6/3 12/10

Börte Kağan Barlasoğlu - İzzet Alsakal 2/6 3/6

Erdoğan Erduran - Andrey Polıshchuk 1/6 1/6

Erge Günser - Dimitri Cebotari 6/7 1/6

SENYÖR TEK ERKEKLER - Consolation

Denys Zaika - Umut Demir 3/6 6/3 10/6

Mehmet Emin Yüksel - Alekseı Polıakov 1/6 1/6

Vıtalı Andreyeu - Vladyslav Kim 6/0 6/4

Ziya Tüzel - Rauf Kürşad 6/4 1/6 4/10

Metin Poslu - Enver Alıbaba 7/5 6/3

Denys Yesypenko - Mehmet Aktunalar 6/0 6/1

Serşah Kombos - Alekseı Polıakov 4/6 0/6