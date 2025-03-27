Senyör (Eleme / Consolatıon) Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Tek Erkekler kategorisinde oynanan ana tablo ve consolation maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;        

SENYÖR TEK ERKEKLER  - 3.Round

Sercan Erozan - Gültekin Çizgen                            6/1 6/1

Abdul Raqeeb Rashıd - Jean Chrıstohe Schrotter   4/6 3/6

Uraz Şentürk - İzzet Kanaga                                   6/1 6/3

Can Alp Kırcan - Orçun Kasap                               6/1 2/6 1/10

Orhan Şevket - Mariano Marino                             3/6 6/3 12/10

Börte Kağan Barlasoğlu - İzzet Alsakal                  2/6 3/6

Erdoğan Erduran - Andrey Polıshchuk                             1/6 1/6

Aren Baybars finalde Aren Baybars finalde

Erge Günser - Dimitri Cebotari                              6/7 1/6

                   

SENYÖR TEK ERKEKLER  - Consolation

Denys Zaika - Umut Demir                                    3/6 6/3 10/6                    

Mehmet Emin Yüksel - Alekseı Polıakov              1/6 1/6

Vıtalı Andreyeu - Vladyslav Kim                           6/0 6/4

Ziya Tüzel - Rauf Kürşad                                                 6/4 1/6 4/10                              

Metin Poslu - Enver Alıbaba                                  7/5 6/3

Denys Yesypenko - Mehmet Aktunalar                  6/0 6/1

Serşah Kombos - Alekseı Polıakov                        4/6 0/6