Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralama” suçundan tutuklanan 27 yaşındaki Anas Idrıs Mohamed Ali dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:50 raddelerinde Lefkoşa’da Kızılbaş’ta sakin zanlının aralarında anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşı 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.S.E.S.M.’nin karnına tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçağı kasten bir kez sokup çıkarmak sureti ile ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Polis memuru, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyata edilip, akabinde cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şubeye gelerek telsim olduğunu açıkladı.

Polis, yaralının durumunun iyi olduğunu, 24 Mayıs’ta ifade vererek, şikayetini geri çektiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının hem suçunu hem aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.