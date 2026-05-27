İslam aleminin iki kutsal bayramından biri olan Kurban Bayramı başladı.

Bayram namazı ülke genelindeki tüm camilerde saat 06.15’te kılındı.

Dört gün sürecek bayramda aile ziyaretlerinin yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri de bayramlaşma etkinlikleri düzenliyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, saat 09.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda halk ile bayramlaşacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de yarın Dereboyu’ndaki UBP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da partililerle bir araya gelecek.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), alkollü araç kullanılmaması uyarısı yaparken, belediyeler de hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için çeşitli tedbirler aldı.

-Bayramda yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre bugün yağmur; yarın ise yağmur ile yer yer kuvvetli rüzgar; cuma günü de yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bayram süresince en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 26-29 derece, sahillerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

-Kurban kesimlerinde dikkat edilecek hususlar

Veteriner Dairesi, kurban kesimlerinde dikkat edilecek hususlarla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nin açıklamasında, Kurban Bayramı süresince halk sağlığının korunması, hayvan refahının sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için uyarılara hassasiyet gösterilmesi istendi.

Açıklamaya göre, dikkat edilecek hususlar şöyle:

“Kurbanlık hayvanların resmi veteriner kontrolünden geçmesi, kulak küpelerinin kontrol edilmesi, hastalık belirtisi gösteren hayvanların kesinlikle kesilmemesi. Kesimlerin yalnızca izin verilen mezbaha yerlerinde veya hijyen koşullarına uygun alanda yapılması. Kesim işlemleri sırasında hayvan refahı kurallarına uyulması, hayvanlara kötü muamele edilmemesi. Kesim işlemlerinde kullanılan ekipmanın temiz ve hijyenik olması, atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi. İç organlarda, ette veya hayvanda şüphe olması halinde en yakın veteriner hekime veya Veteriner Dairesi’ne bilgi verilmesi. Çocukların kesim alanlarından uzak tutulması. Kesim yapan kişilerin koruyucu kıyafet ve eldiven kullanması.”

-Cezaevinde, Kurban Bayramı süresince açık görüş olacak

Merkezi Cezaevinde, Kurban Bayramı boyunca açık görüş yapılabilecek.

Açık görüşler, ziyaretçileri ile birlikte yemekli olacak şekilde, 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Görüşmeler, her bir tutuklu/hükümlü için bir kez, kesintisiz üç saat olacak şekilde düzenlendi.

-PGM: “Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayın”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Kurban Bayramı süresince halkın huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için tüm emniyet ve trafik tedbirlerini alarak, önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 155 Polis İmdat, 156 Narkotik, 199 İtfaiye ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verileceği belirtilerek, vatandaşların şikâyet ve yardım taleplerine anında müdahale edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayram tatili boyunca ev ve iş yerlerinden ayrılacak vatandaşların yangın ve hırsızlığa karşı gerekli önlemleri almaları istendi. Güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa kamera sistemlerinin çalışır durumda tutulması, kapı ve pencerelerin kilitlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca elektrikli cihazların ve prizlerin kontrol edilerek yangına sebep olmayacak şekilde tedbir alınması gerektiği de ifade edildi.

Bayram tatili nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız ve gerekirse ulaşım hizmeti alınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz, ‘sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonlarıyla ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız.”

Açıklamada, trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleri ile yolu kullanan yayaların da trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

-Lefkoşa Türk Belediyesi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bayram tatili boyunca hizmetlerine aralıksız devam edecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehanelerde genel hijyen açısından rutin denetimlerine devam ediyor.

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, bayramın sona ermesi nedeni ile 31 Mayıs Pazar günü kurulacak.

Belediye Pazarı (Baldabuliya), yarın ve bayramın ikinci günü kapalı, bayramın üçüncü ve dördüncü günü ise açık olacak. Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri hizmette olacak.

-Alo 185 Çözüm Hattı 24 saat devrede

Lefkoşalılar bayram tatili sürecinde tüm taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini sürdürecek.

LTB Temizlik Şubesi genel çöp toplama hizmeti bayram süresince devam edecek. Ayrıca şubenin bayram süresince çekirge hizmeti (evsel atıkların toplanması ve bahçe atıklarının taşınması) kesintisiz olarak devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki can dostlara rutin bakım hizmetleri verilmeye devam edilirken, sokaktaki canlar için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek.

-LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi bayram süresince görev başında olacak

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’nda nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Şubelere Alo 185 hattından ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan LTB’ye dair tüm ödemeler ve kontörlü su sayacı kartına su yükleme işlemleri yapılabilecek.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.

-Girne Belediyesi

Girne Belediyesi bayram tatili süresince kesintisiz hizmet sunabilmek adına gerekli tedbirleri tamamladı. Kurban atıklarının büyük çöp torbalarına konularak Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu’na teslim edilmesi gerekiyor. Aracı olmayan vatandaşların ise 0533 850 54 61 numaralı telefondan belediyeye ulaşabilecek.

Açık alanlarda kesimi yapılması, atıkların kanalizasyonlara, çöp konteynerlerine veya çevreye bırakılması kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Öte yandan bayram süresince trafik cezası yazılan vatandaşların cezalarını, ceza makbuzu üzerinde yer alan QR kodu okutarak veya açık olan veznelerden ödeyebilecek. Fatura ödemeleri Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan KIOSK cihazları aracılığıyla ve online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Bayram tatili boyunca Girne Belediyesi'nin aşağıdaki birimleri halka hizmet vermek için hazır durumda olacak:

“Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0533 869 09 71; Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39; Su İşleri: 0546 999 10 12 (Ozanköy) / 0542 882 11 18 (Girne) / 0546 997 46 59 (Karaoğlanoğlu) / 0546 995 77 90 (su sayaç); Kanalizasyon İşleri: 0533 868 87 36 / 0533 846 20 17; Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20; Kent Güvenliği: 0533 868 28 57/ 0533 875 66 55; Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”

Vatandaşlar, bayram tatili boyunca bu iletişim numaralarını ve ALO 185 ihbar hattını 7/24 kullanarak acil durumlar ve ihtiyaç duyulan hizmetler konusunda destek alabilecek.

-Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi’nde bayram süresince, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekipleri sürekli göreve hazır durumda bulunacak ve 185 ile 0548 8166002 numaralı telefon aranabilecek.

Bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilecek. Yarın normal kesimin olmayacağı Gazimağusa Belediye Mezbahası, kurban kesimi için bayram boyunca hizmet verecek.

Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı, Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta kapalı olacak.

-Bayramda çocuklar için 2 yerde bayram şenliği

Ali Mahir Parkı ve Maraş Magem’de bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında, şişme zıpzıp ile maskotların olacağı, çeşitli oyunların oynanacağı şenlikler düzenleniyor.

Gazimağusa Belediyesi mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde yaptığı rutin çalışmalarına ek olarak bayramda yaşanacak yoğunluğa karşı temizlik konusunda ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak için önlem aldı.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği bayram boyunca, ana caddelerde devam edecek.

-Kurban atıklarının toplanması için ekipler hizmette olacak

Bayram boyunca kurban atıklarının toplanması için ekipler hizmette olacak. Evlerinde kurban kesecek vatandaşlar belediyenin 0548 8166074 numaralı telefonunu arayarak kurban atıklarının alınmasını talep edebilecek.

Kurban atıklarının çevre kirliliğine ve kokuya neden olmaması için konteynerlere ve çevreye atılmaması gerekiyor. Büyük boy çöp poşetlerine konulması gereken kurban atıkları gezici ekipler tarafından hızla toplanarak kötü kokuya neden olmalarının önüne geçilecek.

Belediye Açık Pazarı’nın toptancı hali sadece yarın kapalı olacak, bugün ve bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak. Sağlık Birimi de yarın hariç diğer günler ilaçlama faaliyetlerini sürdürecek.

Belediyenin Sağlık Şubesi’ne 0548 8166048-05488903035, Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0548 8649179 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri için ise 0548 8166051 numaralı telefon aranabilecek.

-Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi de Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri yeniden düzenleyerek hizmetlerini kesintisiz şekilde devam ettirecek.

Temizlik hizmetleri rutin şekliye devam ettirilecek, merkezde ve köylerde bulunan konut ve işyerlerinin evsel atıkları, tatil süresince normal program aksatılmadan toplanacak.

Kentin tüm bölgelerine şebeke üzerinden verilen 24 saat kesintisiz su hizmetinin normal programında devam edecek, olası şebeke arızalarına karşı bayram boyunca nöbetçi ekipler görevlendiriliyor.

Tüm mezarlıkların bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi ve tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulunacak. Vatandaşlar 0539 120 00 15 ve 0548 829 32 45 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.

Merkez Tartı bayram tatili süresince kapalı olacak. Cypfruvex Tartı ise bugün saat 12.00’ye kadar açık, yarın kapalı, bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak ve 0548 831 00 22 numaralı telefondan taleplere cevap verilecek.

Kesimhane, yarın ve perşembe günü 07.00-15.00 saatleri arasında kurbanlık kesimleri için açık, bayramın üçüncü ve dördüncü günü kapalı olacak. Bayramın adından 31 Mayıs Pazar günü hayvan kabulüne başlayıp, normal programına devam edecek.

Açık Pazar bayramın dördüncü günü açık olacak. Tatil süresince ön ödemeli su sayaçlarına Güzelyurt Otel'de açık olacak vezneden yükleme yapılabilecek.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet vermek üzere tahsis edilen telefon numaraları şöyle:

“0548 829 3243, 0542 829 32 45 ve 0548 829 32 65.”

-İskele Belediyesi

İskele Belediyesi, bayram süresince temizlik, defin ve su işlerinde kesintisiz hizmete devam edecek.

Babutsa Büfe’nin bayram sürecince açık, İskele Belediyesi Piknik Restoran’ın yarın ve bayramın ikinci günü kapalı olacak.

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Festivalciler Derneği tarafından İskele Belediyesi Lunapark alanına kurulacak panayır yeri ise 31 Mayıs Pazar gününe kadar 18.00-24.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ise hem panayır yerinde devriye gezecek hem de bayram süresince on-call hizmet vermeye devam edecek. Zabıta Birimi’ne 0548 888 74 74 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Çevre ve Sağlık Bölümü denetimlerini sürdürecek ve ihbarlara yanıt verecek. Çevre ve Sağlık Bölümü’ne bayram süresince de 0548 10 11 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediye Veznesi bayramın dördüncü günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Öte yandan bayram süresince İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Belediye Mezbahası bugün ve bayramın ikinci günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0533 882 24 00 numaralı telefondan Ahmet Orkoz’u arayabilecek.

-Mezbahada uyulması gereken kurallar şöyle:

“İskele Belediye Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi kişilerin sağlık karnelerini görevli Çevre ve Sağlık Bölümünden Zabıta Memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir. İskele Belediye Mezbahasında et parçalama işlemi yapılmayacaktır. İskele Belediye Mezbahasına kurban sahibi yalnızca 1 kişi alınacaktır. İskele Belediye Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi dışında kimse hayvan kesimine girmeyecek. İskele Belediye Mezbahasında kurbanlıklarını kestirecek kurban sahipleri, Zabıta Memurundan alacağı sıra numaralarına göre hayvan kesimini gerçekleştirebilecektir.”

-İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi

İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmetini sürdürecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerinde sorun yaşanması durumunda vatandaşlar 0542 880 20 90 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Emrah Yıldız’a ulaşabilecek.

Herhangi bir su kesintisi ya da arıza durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0533 883 09 65 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya; Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Mehmet Kara’ya 0548 810 11 30 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun: 0548 810 11 77; Ustabaşı/ Defin: 0548 810 11 30; Mezbaha: 0533 882 24 00; Su İşleri: 0533 883 09 65/ 0548 810 12 29; Temizlik: 0542 880 20 90; Çevre ve Sağlık İhbar Hattı: 0548 810 11 01.”

İskele’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle:

“Orman Yangın: 177; Polis İmdat: 155; Acil Servis: 112; Yangın: 199; İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33; İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”

-Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi, Kurban Bayramı süresince defin işlemleri ve çöp toplama işlerine rutin olarak devam edecek.

Su Birimi acil durumlarda çalışmaya ederken, Lefke ve Gemikonağı şubelerinde bulunan online ödeme cihazları da hizmet vermeyi sürdürecek. Bayram süresince salhane de kurban kesimleri için açık olacak.

Lefke Belediyesi’ne acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

“Belediye İletişim: 0533 826 8347 / 0533 854 6371; Ustabaşı: 0533 826 2126; Su Arıza: 0533 835 0845; Sağlık İşleri: 0533 826 8345; Zabıta Birimi: 0533 872 4020; Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 7423.”

- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Kurban Bayramı süresince su, temizlik ve sağlık hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerini kesintisiz sürdürecek.

Halk, “1828 Alo Belediye” hattına talep ve şikayetlerini iletebilecek ve hizmetlerin aksamaması için nöbetçi ekipler görev başında olacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi, bayram süresince rutin çöp toplama işlemlerine devam edecek, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürecek. degirmenlikakincilar.org sitesi üzerinden ayrıca kiosk cihazlarından 7/24 kontörlü su yüklemesi ve diğer tüm belediye ödemeleri (su faturası, emlak vergisi, işyeri ve meslek vergileri, trafik cezaları ile diğer cezalar) yapılabilecek.

-Kurban atıklarının atılacağı yerler belirlendi

Kurban kesiminden sonra oluşan hayvansal atıkların belirlenen atılması için skip konteyner yerleştirilecek alanlar şöyle:

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Şantiye Bölümü önü, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi, Cihangir Çatanak Koruluğu yanı, Balıkesir Ağıllar Bölgesi, Erdemli askeri birlik yanı (çöplük yolu).”

-Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde, Kurban Bayramı süresince temizlik, su, kanalizasyon, sağlık, zabıta ve mezbaha hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için ekipler görev başında olacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi’nden yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 11.00 saatleri arasında, belediye mezbahasında, veteriner hekim gözetiminde hijyenik ve sağlıklı koşullarda, kurban kesim hizmeti verileceği duyuruldu.

Vatandaşların ihtiyaç halinde ulaşabileceği telefon numaraları şöyle:

“İdari konular için: 0533 880 60 10, Kanalizasyon için: 0539 101 84 25 – 0539 116 49 07 – 0533 850 59 37, Su sıkıntıları için: 0542 851 13 01, Zabıta için: 0533 852 38 94 – 0533 861 59 64, Temizlik ve defin hizmetleri için: 0533 858 13 52 – 0533 862 58 80, Sağlık Şubesi için: 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için: 0533 825 31 99, Haşere şikâyetleri için: 0539 121 10 76.”