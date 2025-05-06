Beylerbeyi’nde dün 11.30 sıralarında bir işletmenin ön kısmındaki araç park yerinde, Ozanköy’de sakin Şenol Hulusiağa’nın (E-72) kullanımındaki aracında aniden rahatsızlandığı, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasında, doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı Hulusiağa’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.

-Gazimağusa’da ani ölüm

Gazimağusa’da dün 18.30 sıralarında Mustafa Ceylanoğlu (E-58) kaldığı evde ölü bulundu.

Polis açıklamasına göre, doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı ifade edilerek, Ceylanoğlu’nun ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.