Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre İpek Süpürgeci (K-28), saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, yönetimindeki YB 748 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik vermeden çembere giriş yaptı.

Süpürgeci aracıyla, o esnada aynı cadde üzerinde çemberi kuzey istikametine doğru dönen 98 miligram alkollü içki tesiri altındaki Birtan Menak (E-36) yönetimindeki NK 118 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.