Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen "Beşinci Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü" takdim töreni, Çarşamba günü, saat 16.00’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu himayesinde gerçekleştirilecek ödül töreninde ülkenin kültür ve sanatına yapıtlarıyla yön veren, duayen kültür sanat insanlarına teşekkür edilecek.

Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nü bu yıl; resim dalında Mustafa Hastürk, Osman Keten, Semra Beyhanlı ve Şenol Özdevrim; enstelasyon alanında Sümer Erek; seramik dalında Rauf Ersenal ve Sevcan Çerkez; halk bilimi alanında Zekai Altan; araştırma alanında Mete Hatay ve sinema alanında ise Derviş Zaim alacak.

-Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu Sergisi

Kültür Dairesi, 15 Nisan Dünya Sanat günü etkinlikleri kapsamında, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler arasından hazırlayacağı bir seçki sergisini de ödül takdim töreni ile eş zamanlı olarak sergileyecek.

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin küratörlüğünde hazırlanacak sergide, bu yıl Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nü alacak olan Mustafa Hastürk, Osman Keten, Semra Beyhanlı, Şenol Özdevrim, Sümer Erek, Rauf Ersenal, Sevcan Çerkez ve Mete Hatay’ın eserleri yer alacak.

Sergi, Cuma gününe kadar mesai saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.