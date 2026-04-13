Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bu hafta toplanmayacağını kaydetti.

Danışma Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Atun, bu hafta içinde Başbakan Ünal Üstel’in daha önce ifade ettiği çerçevede UBP’nin ve hükümetin gerekli toplantıları yaparak yol haritasını belirleyeceğini söyledi.

Sunat Atun, bu sabah saat 10.00’da Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çağrısıyla toplanan Danışma Kurulu’nda UBP grubu olarak Başbakan Ünal Üstel’in cumartesi günkü beyanında ortaya koyduğu iradeyi yinelediklerini belirtti.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Sunat Atun, Danışma Kurulu’na Meclis Genel Kurulu çalışmalarının gelecek hafta yapılmasıyla ilgili bir öneri sunduklarını, bu konuda mutabakat sağlandığını kaydetti.

UBP’nin grup toplantısında, hükümetin de Bakanlar Kurulu’nda gerekli değerlendirmeleri yapacağını belirten Atun, hafta başından itibaren Başbakan Ünal Üstel’in belirttiği irade yönünde Meclis çalışmalarının ilerleyeceğini dile getirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine, Cumhuriyet Meclisi’nde asker olduğunu fark etmediğini söyleyen UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, bununla ilgili açıklamayı Meclis yönetimi veya Meclis Başkanı’nın yapmasının daha doğru olacağını belirtti.

Olası genel grev ve eylemde, askerin Meclis’te bulunma ihtimaliyle ilgili soru üzerine Atun, “Bu noktada benim böyle bir bilgim yok” dedi.

Hayat pahalılığını düzenleyen yasa tasarısının komiteye çekilmesi ihtimaliyle ilgili soru üzerine Sunat Atun, “Sürecin nasıl ilerleyeceği, ifade edilen seçenek de dahil, değerlendirilecek. Bunu grup toplantısında değerlendireceğiz. Hükümet de bunu Başbakan’ın başkanlığında değerlendirilecektir. Yol haritası bu hafta belirlenirse gerekli açıklamaları yapacağız” diye konuştu.

-“Hükümetin bütünlüğünün bozulacağına ihtimal vermiyorum”

Nisapla ilgili soru üzerine UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, ilgili milletvekillerinin beyanatlarını basından gördüğünü söyleyerek, “Bu hükümetin kendi içinde olan bir meseledir. Başbakan bu konuda kendileriyle istişare ediyordur, edecektir. Hükümetin bütünlüğünün bozulacağına ihtimal vermiyorum” dedi.

- “Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle yeni bir yol haritası izlenecek...”

Başbakan Üstel’in sürecin nasıl sonuçlanacağının sinyallerini verdiğini de dile getiren Atun, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim UBP olarak iradeyi tam şekilde oluşturmamız gerekiyor. İfade ettiğim gibi hükümetin de iradesi bunun beraberinde oluşacaktır, ben böyle olacağını öngörüyorum. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle yeni bir yol haritası izlenecek...”

Gazetecilere ve gazetelere siber saldırıyla ilgili soru üzerine Sunat Atun, buna hükümetin ilgili bakanı tarafından yanıt verilmesinin daha doğru olduğunu dile getirdi.

Atun, “Bu hafta, siber alanda birtakım olumsuz saldırılar yaşandı. Bizden de bir milletvekilimizin sosyal medya hesapları kırılarak ele geçirildi. Ülkemizde bununla ilgili ciddi bir tasarrufta ve teknik girişimde bulunmak şart…” dedi.

Bu konuda bilgilerine gelen olaylara da değinen Atun, bu konuda acil tedbir alınmasının şart olduğunu söyledi.