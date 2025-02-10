Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu genç oyuncularla güçlendirdi. Siyah beyazlılar, 18 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo'nun ardından 20 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo'yu da kadrosuna kattı.

Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Elan Ricardo'yu da renklerine bağladı.

Siyah beyazlılar, 20 yaşındaki orta alan oyuncusunu Kolombiya ekibi La Equidad Seguros'dan bonservisiyle transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo, sabah 04:10’da İstanbul’a gelecek.

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da doğan 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.

Eski takımıyla 49 maça çıkan genç oyuncu; 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.