Beşiktaş ile Gaziantep FK Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.
Beşiktaş, 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip 61. dakikada Arda Kızıldağ ile skoru eşitledi. 77. dakikada ise Gaziantep FK'den Bruno Viana ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin son kısımlarına 10 kişi giren Gaziantep FK, 87. dakikada Furkan Soyalp'in golüyle 2-1 öne geçti ve 3 puanı alan taraf oldu.
Bu sonucun ardından 4 haftalık galibiyet serisi evinde sona eren Beşiktaş 44 puanda kalırken Gaziantep FK puanını 35'e yükseltti.