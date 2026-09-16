China Bazaar Gençlik Gücü, Lefkoşa Aydemet bölgesinde kulübe kazandırılan arazi üzerinde hayata geçirmeyi planladığı tesis için ilk etap çalışmalarına başladı. İlk etap kapsamında Başbakanlık, Spor Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla arazide düzenleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Yeşil-beyazlı kulüp, çalışmaları “Hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor!” başlığıyla duyurdu.

Gençlik Gücü tarafından yapılan açıklamada, Aydemet bölgesinde kulübe kazandırılan arazide ilk etabın başladığı belirtilerek, Başbakanlık, Spor Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla arazi düzenleme çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, başarıyı sahadaki kupaların yanı sıra gelecek nesillere bırakılacak tesislerle büyütme hedefinde oldukları belirtilirken, ülkedeki çocukların sporla yetiştiği, sporcuların geliştiği ve Gençlik Gücü’nün geleceğinin güçlendiği kalıcı bir tesis oluşturma vizyonu vurgulandı. Kulüp, çalışmalara emeği ve desteği olan herkese teşekkür etti