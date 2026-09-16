Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Rum Hükümet Sözcüsü Letymbiotis'in açıklamalarına cevap verdi. Açıklama şöyle;

“Bugün Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis’in bir açıklamasında Birleşmiş Milletler’in 7 maddelik önerisini kabul ettikleri yönündeki beyanının içerisinde yıllardır devam ettirdikleri yalanları tekrarladıklarını gördük. Rum sözcü diyor ki; “Rum Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki anlaşmayı KKTC tarafı uygulamıyor.”

Öncelikle KOP ile anlaşmayı yapan yani imza koyan UEFA değil, adanın güneyini temsilen KOP ile adanın kuzeyini temsilen KTFF’dir. Daha sonraki süreçte ise KTFF anlaşma gereği bunu genel kurulunda oybirliği ile geçirmiş ancak KOP bunu genel kuruluna dahi götürememiştir. KTFF ile KOP arasında yapılan anlaşmaya uymamak için her türlü zorluğu çıkaran Rumlar son olarak KTFF’nin kuruluş belgesini talep etti ve ipler orada tamamen koptu. Siz her türlü zorluğu çıkaracaksınız, her türlü yalanı dolanı çevireceksiniz sonra da hiçbir şey olmamış gibi açıklama yapacaksınız.

Ama artık Kıbrıs Türk toplumu olarak biz bunlara alıştık. Karşımızdakilerin ne derece art niyetli olduklarını çok iyi biliyoruz. Siz yalanlar söylemeye devam edin biz bu olayın canlı şahitleri olarak her defasında gerçekleri yüzünüze vurmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Ne de olsa her türlü yalanı dolanı söyleseniz de Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği sizi her türlü savunmaya ve desteklemeye devam edecektir.

Rum Sözcü’ye çağrımdır. Eğer gerçekten çözümden, iş birliğinden, güven artırıcı önlemlerden ve Kıbrıs’ta iki toplum arasında ortak zeminin geliştirilmesinden söz ediyorsanız, önce gerçekleri olduğu gibi ortaya koy. Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları yok sayıp, kendi attığınız adımları görmezden gelip, ardından da bütün sorumluluğu karşı tarafa yükleyerek güven yaratamazsınız.

Yıllardır aynı yöntem uygulanıyor. Önce sorun çıkarılıyor, sonra çözümün önüne engeller konuluyor, ardından da bütün bunlar yok sayılarak uluslararası kamuoyuna farklı bir hikâye anlatılıyor. Biz bu filmi defalarca gördük.

Buradan açıkça söylüyorum: Kıbrıs Türk futbolunu ilgilendiren bu konuda kimsenin hafızamızı yok saymasına izin vermeyeceğiz.”