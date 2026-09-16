Çetinkaya’nın eski başkanlarından Ceran Tunalı, kulüp camiasını bir araya getiren gecenin ardından sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Tunalı, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başkan ve yönetim kurulunu tebrik ederek, bu tür organizasyonların yalnızca geçmişi hatırlamak açısından değil, Çetinkaya’nın geleceğini birlikte konuşmak açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Çetinkaya’nın bir tarih, kültür ve miras olduğunu vurgulayan Tunalı, camianın ortak hedefinin kulübü yeniden güçlü günlerine döndürmek olması gerektiğini belirtti.

Tunalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer biz gerçekten Çetinkaya’yı çok seviyorsak, her şeyi bir kenara bırakıp el ele vermeliyiz. Küsmeyi, darılmayı, kırgınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Çünkü bu kulüp hepimizindir. Kimse kimseden daha Çetinkayalı değildir.”

Çetinkayalılığın yalnızca sözle değil, zor günlerde kulübün yanında olmak, imkânlar ölçüsünde katkı koymak ve gerektiğinde fedakârlık yapmakla gösterilebileceğini ifade eden Tunalı, kulübün geleceği açısından altyapının önemine de dikkat çekti.

“Çetinkaya’nın geleceği altyapılarımızdır” diyen Tunalı, geçmişte yaşananların sürekli tartışılması yerine kulübün geleceğinin birlikte inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Tunalı ayrıca, Çetinkaya’nın hiçbir ferdini kaybetme lüksünün olmadığını vurgulayarak eski futbolculara, başkanlara, yöneticilere ve taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

Paylaşımını birlik mesajıyla tamamlayan Tunalı, “Birbirimize sahip çıkalım, çocuklarımızın geleceği için, Çetinkaya’nın onuru için, yeniden eski güzel günlerine dönmesi için el ele verelim. Çünkü başka Çetinkaya yoktur” ifadelerini kullandı.