Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23'üncü haftasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılar, bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu süreçte 9 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Beşiktaş, 12 lig maçında ise 7 galibiyet, 5 beraberliklik aldı.

Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da rakiplerine üstünlük kurdu.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadroya kattığı futbolcular, Göztepe karşılaşmasında da taraftarının beğenisini kazandı.

Hyeon-Gyu Oh, bu maçta da gollerine devam etti. Siyah beyazlı formayla 266 dakika sahada kalan Güney Koreli santrfor, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Uzun süren görüşmelerin ardından kadroya dahil edilen Emmanuel Agbadou, savunmadaki istikrarlı görüntüsüyle alkış aldı.

28 yaşındaki futbolcu, 270 dakikalık sürede girdiği 10 hava topu mücadelesinin 8’ini kazanarak savunmada güven verdi. Agbadou, defans katkısının yanı sıra 3 maçta 1 de asist yaptı.

Göztepe’den transfer edilen Junior Olaitan da skora etki etmeye başladı. 223 dakika sahada kalan Beninli futbolcu, eski takımına karşı gol sevinci yaşadı.

Amir Murillo, 192 dakika görev yaparken, Göztepe mücadelesinde golle tanıştı. Kristjan Asllani ise 161 dakika sahada kalıp, 1 asiste imza attı.