CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 22 Şubat Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun ikinci aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Gülay Garabli 72 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 73 Net ile Soner Genç alırken, Keith Goddard da yine Net 73 ile ( back nine score ) üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de turnuva programı, 1 Mart Pazar günü Golf Federasyonu organizasyonuyla oynanacak olan Seniha & Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası ile devam edecek.