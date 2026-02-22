Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 19. Hafta maçında Düzkaya, Yılmazköy’ü konuk etti.

Nihat Bağcıer Stadında oynanan Düzkaya – Yılmazköy maçını Hakan Ünal yönetti. Dengeli başlayan maçta 30. dakikadan itibaren üstün oynayan Düzkaya, 31’de Mehmet Bozan ile 1 – 0 öne geçti. Devrenin son bölümlerinde Düzkaya pozisyonları değerlendiremezken, devre 1 – 0 sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Düzkaya, Berkay’ın pasında Mehmet Bozan ile 1 gol daha buldu. 2 – 0

2 – 0’dan sonra yapılan değişikliklerin de etkisiyle Yılmazköy toparlansa da son bölümde yine Düzkaya üstünlüğü vardı. 2 takım da gol atamayınca maçı 2 – 0 kazanan Düzkaya, ikinci devrenin ilk galibiyetini evinde aldı.