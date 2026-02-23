Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 23’üncü haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-1 sonuçlandı.

Konuk ekipten Ben Ouanes kırmızı kart gördü. Sonrasında ev sahibi takım Marco Asensio ile öne geçti. Kasımpaşa'dan Jim Allevinah maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 1-1.

Fenerbahçe bu sonuçla lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı. 3 maçlık galibiyet serisi evinde sona eren sarı lacivertliler, puanını 53'e yükseltti.

Düşme hattında yer alan Kasımpaşa ise puanını 20'ye çıkardı.

14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.

GOL: 90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

90+11. dakikada Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.