Stat: M. Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Selim Kaynarca

A. Yeşilova: Aykut Kıratlı, Billy Mehmet, Mehmet Tekin (Dk.94 Tamer), Fidelis Iria, Burak Alsan (Dk.56 Cemal), Eyyüp Öztep, Mert Nurel, Joseph Ofori, Vakkas Kaynarca, Jonathan Weston, Mehmet Fatih Parlak (Dk.64 Salih)

Mağusa T. Gücü: Yusuf Yontar, Mehmet Gürlü, Mert Olgun Sezer, Ababacar Sarr (Dk.46 H. Deynekli), Furkan Doğan, Aime Badiane, Gökcan Gelmen (Dk.72 Atay), Papa Demba Ndior, Doğukan Altuntaş, Zihni Temelci, Kenan Özerinç (Dk.64 Orkhan)

Gol: Dk.1 Ababacar Sarr (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 19. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını Turgay Misk yönetti. Maça 1. Dakikada Ababacar Sarr’ın golüyle adeta 1 – 0 önde başlayan Mağusa Türk Gücü bu skoru maç sonuna kadar koruyup 3 puanı aldı.