STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Evren Karademir, Arif Malek, Güneş Demir
DOĞAN T. BİRLİĞİ: Evren Ercan, Doğukan Demirman, Macdonald Niba (Dk.79 Serhat), Tunahan Şencan, Mejdi Direniş, Mustafa Salk (Dk.79 Rifat), Kenan Oshan, Muhittin Tümbül (Dk.76 Billy), Tunç Murat Behram (Dk.79 Ufuk), Emre Soytürk, Erhun Öztümer (Dk.90 M. Vardi)
YENİBOĞAZİÇİ: Atıf Kızılkaya, İrfan Özbaysal, Joel Olayinka Ajibola, Ertan Habeşoğlu (Dk.76 Aras), Mehmet Enes Ertem, Ada Altunç (Dk.68 A. Arıtaş), Fevzi Gökova, Darius Dee Johnson (Dk.83 Selkan), Yunus Kalaycı (Dk.83 İsmail), Mehmetali Tanyel Öztemiz, Berat Akalın
GOLLER: Dk.5 Yunus Kalaycı (KK), Dk.21 Erhun Öztümer, Dk.77 Kenan Oshan (DTB)
Aksa Süper Lig’in 19.hafta maçında Doğan Türk Birliği, Yeniboğaziçi’ni Mete Adanır Stadı’nda konuk etti.
Evren Karademir’in yönettiği maça Yeniboğaziçi oldukça eksik çıkarken, Doğan Türk Birliği rahat bir galibiyet aldı.
Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Yunus Kalaycı kendi kalesine, Erhun ve Kenan attı. Yeniboğaziçi ise bu mağlubiyetle son sıraya geriledi.
Aksa Süper Lig Puan Durumu
STakımOGBMP
1.GENÇLİK GÜCÜ TSK19144146
2.CİHANGİR GSK19143245
3.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK19127043
4.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ1996433
5.DUMLUPINAR TSK1993730
6.K. KAYMAKLI TSK1975726
7.ÇETİNKAYA TSK1974825
8.A.YEŞİLOVA SK1974825
9.LEFKE TSK1974825
10.ESENTEPE KKSK1965823
11.YENİCAMİ AK1956821
12.KARŞIYAKA ASK1946918
13.MORMENEKŞE GB19531115
14.MESARYA SK19431215
15.GÖNYELİ SK19351114
16.YENİ BOĞAZİÇİ DSK19341213