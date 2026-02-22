Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Abdulkadir Karadağ, Serdar Gürpınar
C. B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, İsmail Tırlık (Dk.51 M. Altın), Mustafa Kemal Atlar (Dk.75 Mahmut), Semih Ünaldı, Jibril Ibrahim, Hasan Akkuyu, Amara Fofana, Issiaka Bamba, Ahmet Sönmez, Ünal Kaya (Dk.51 Adil), Farouk Dadzie (Dk.51 Arif)
Mesarya: Mehmet Efe Özer, Ertan Bulut, Ömer Albayrak (Dk.57 Okan), Mame Alassane Laye Tall, Miracle Nwaorisa (Dk.90 Ahmet Havutçu), Abdullah Şengül, Tugay Sezer, Salahi Aldağ, Tony Ejike Obia (Dk.66 Emir), Mustafa Korkmaz, Yusuf Altıner
Goller: Dk.45 (P) Ahmet Sönmez (C. B. Gençlik Gücü) - Dk.27 Tony Ejike Obia, Dk.59 ve 66 Miracle Nwaorisa (Mesarya)
Aksa Süper Lig’in 19.haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Mesarya’yı konuk etti. Fehim Dayı’nın yönettiği maçın ilk devresi Mesarya’dan Tony ve GG’den Ahmet Sönmez’in penaltıdan kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi.
İkinci devrede sahneye çıkan Mesarya’nın yıldızı Miracle, attığı gollerle skoru 1-3 yapıp takımına hayati galibiyeti getirdi