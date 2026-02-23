Avrupa Kupalarında son 16 play off turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak.

Bu önemli karşılaşmalar öncesi ülke takımlarının bu sezon UEFA'dan elde ettikleri gelirlerle ilgili bir rapor paylaşıldı.

Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre Avrupa kupalarında en fazla takımla yer alan İngiltere, en fazla gelir elde eden ülke oldu.

İngiliz kulüplerinin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir yaklaşık 569 milyon avro olarak kayıtlara geçti.

Ada ülkesini 357 milyon avro ile İspanya takip ederken, Almanya ise 332 milyon avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Kupalarında 3 takımla yoluna devam eden Türkiye ise listede ilk 10'da yer almayı başardı. Türkiye'nin bu sezonki toplam UEFA gelirinin yaklaşık 67 milyon avro olduğu aktarıldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan takımlara, şu ana kadar verilen toplam ödülün yüzde 61'i dağıtıldı.

Toplam ödül miktarının ise 2.93 milyar avro olduğu ifade edildi.